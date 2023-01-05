مفوضية اللاجئين تقدم مساعدات إلى أكثر من 440 عائلة نازحة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، أنا قدمت مساعدات إلى أكثر من 440 عائلة نازحة في درنة، بالتعاون مع الشريك المحلي الهيئة الليبية للإغاثة.

وقالت مفوضية اللاجئين عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المساعدات شملت تقديم مستلزمات فصل الشتاء إلى أكثر من 440 عائلة ليبية نازحة في درنة بأكثر من 2300 فرد.

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وأضافت مفوضية اللاجئين أن المواد الموزعة تضمنت: بطانيات ومراتب وأطقم مطبخية ومعاطف مطر وأوعية المياه وأغطية بلاستيكية ومستلزمات النظافة.

وأمس الأربعاء، أعلنت المفوضية أنها بدأت حملة لتوزيع مساعدات مدتها يومين لنازحين يقطنون في بنغازي بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة، تستهدف تقديم مساعدات لـ70 أسرة بعدد 394 فردا تشمل: البطانيات، والمراتب، ومعاطف المطر، وأدوات المطبخ، وأوعية المياه، والأغطية البلاستيكية، ومستلزمات النظافة.

المساعدات المقدمة للنازحين في درنة. (مفوضية اللاجئين)

المساعدات المقدمة للنازحين في درنة. (مفوضية اللاجئين)