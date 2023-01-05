«طريق ليبيا» البحري يلتهم 1373 شخصا ما بين غريق ومفقود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض خفر السواحل الليبي وإعادة 24684 مهاجرا خلال العام الماضي بانخفاض 24% مقارنة بعام 2021 عندما كانوا 32425 شخصا.

وانخفض عدد الأشخاص الذين غرقوا على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بنسبة 21% في عام 2022، ومع ذلك ارتفع عدد المفقودين في البحر وفق المنظمة في بيان لها نشر اليوم الخميس.

وفي عام 2022 بلغ عدد الوفيات المسجلة بين 525 شخصا و848 في عداد المفقودين، مقارنة بـ662 شخصا غرقوا و981 في عداد المفقودين في العام 2021.

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ومن بين المهاجرين الذين أعيدوا إلى ليبيا العام الماضي، كان 90% بواقع 22 ألفا و667 رجلا، و7% بنحو ألف و241 من النساء. فيما يمثل القاصرون 3% بعدد 776 طفلا.

كما أفادت المعلومات أيضا أن المهاجرين الذين اعترضهم خفر السواحل الليبي خلال الأسبوع بين 25 و31 ديسمبر بلغ 1088 شخصًا.

وحدث أكبر تدخل في الأسبوع الأخير من عام 2022 في 30 ديسمبر عندما أعيد 650 مهاجرا إلى بنغازي وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.