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الحداد يفتتح المستشفى العسكري شمال بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الخميس 05 يناير 2023, 04:52 مساء
الحداد يفتتح المستشفى العسكري شمال بني وليد
زيارة الفريق محمد الحداد إلى بني وليد، الخميس، 5 يناير 2022. (بوابة الوسط)
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افتتح رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد، المستشفى العسكري شمالي مدينة بني وليد، إضافة إلى وضع حجر الأساس لبناء مقر حامية بني وليد والمنتدى العسكري.

جاء ذلك خلال زيارة الحداد إلى مدينة بني وليد، اليوم الخميس، رفقة عدد من آمري المناطق العسكرية ومديري وآمري الإدارات والوحدات بالجيش الليبي.

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وقام رئيس الأركان والحضور بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمستشفى العسكري في بني وليد، للوقوف على مدى توفر الإمكانيات اللازمة لاستمرار العمل وتقديم الخدمات الطبية لأفراد الجيش والمواطنين.

حضر مراسم الافتتاح آمر حامية بني وليد العميد امحمد الزروق، ومدير الثانوية الصناعية عقيد دكتور محمد السهولي، وعدد من مديري الإدارات العسكرية، وعدد من ضباط وضباط صف وجنود من منتسبي للجيش الليبي.

زيارة الفريق محمد الحداد إلى بني وليد، الخميس، 5 يناير 2022. (بوابة الوسط)
زيارة الفريق محمد الحداد إلى بني وليد، الخميس، 5 يناير 2022. (بوابة الوسط)
زيارة الفريق محمد الحداد إلى بني وليد، الخميس، 5 يناير 2022. (بوابة الوسط)
زيارة الفريق محمد الحداد إلى بني وليد، الخميس، 5 يناير 2022. (بوابة الوسط)
زيارة الفريق محمد الحداد إلى بني وليد، الخميس، 5 يناير 2022. (بوابة الوسط)
زيارة الفريق محمد الحداد إلى بني وليد، الخميس، 5 يناير 2022. (بوابة الوسط)
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