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باشاغا يوجه بدراسة إنشاء مطبعة لوزارة التعليم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 02:50 مساء
باشاغا يوجه بدراسة إنشاء مطبعة لوزارة التعليم
باشاغا خلال اجتماعه لمتابعة ملف طباعة الكتاب المدرسي، 5 يناير 2023، (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، بالشروع في إعداد دراسة لإنشاء مطبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم؛ لتوفير احتياجاتها من كتب ومطبوعات ومستلزمات مدرسية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت، اليوم الخميس، للاطلاع على أداء لجنة طباعة الكتاب المدرسي، ضم وزير التربية والتعليم المهندس جمعة خليفة الجديد، ومدير مكتب الوزير وشؤون الديوان عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ، ورئيس لجنة طباعة الكتاب المدرسي محمد علي المهشهش، وعضو اللجنة رفيق عوض الشلوي، حسب بيان الحكومة المكلفة من مجلس النواب على صفحتها في موقع «فيسبوك».

باشاغا يوصي بالتعاقد مع المطابع الوطنية
وتناول الاجتماع الخطوات المتخذة لتوفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل، ونتائج زيارات المطابع المتخصصة في طباعة الكتب المدرسية في كل من طرابلس ومصراتة والزاوية وبنغازي والبيضاء، حيث أوصى باشاغا بدراسة العروض المقدّمة من المطابع، لاختيار الأفضل منها.

ناقش الاجتماع عرضا مقدما من مصانع محلية لصناعة المقاعد الدراسية، وآلية سد العجز في عدد المعلمين، وتوفير وسائل نقل للمفتشين التربويين، وتجهيز معامل الحاسوب والمختبرات المعملية بجميع مؤسسات التعليم، والاستمرار في صيانة المرافق التعليمية في كل المدن والبلديات.

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