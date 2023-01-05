  • Alwasat News
Atwasat

«يونيسف»: ليبيا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تصرف منحة أطفال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 01:46 مساء
«يونيسف»: ليبيا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تصرف منحة أطفال
طلاب المرحلة الابتدائية في فصل دراسي، (أرشيفية: وزارة التربية والتعليم)
alwasat radio

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن ليبيا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها منحة أطفال، وقد قطعت أشواطًا كبيرة لتنفيذها بشكل شبه كامل.

ورصد تقرير للمنظمة الأممية، صدر اليوم الخميس، أهم تطورات الحماية الاجتماعية لأطفال ليبيا، حيث ظلت مستويات الالتحاق بالمدارس مرتفعة.

ومع ذلك، دعا التقرير إلى مراجعة شاملة للنظر في دمج الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم الرسمي، إلى جانب دمج الأطفال المتنقلين في نظام التدريس، وتطوير مسار تعليمي سريع للأطفال خارج المدرسة، وتطوير سياسة تدريب المعلمين قبل وخلال الخدمة.

ارتفاع معدل الهزال والتقزم بين الصغار
وفي مجال الصحة والتغذية، ارتفع معدل الهُزال والتقزّم للأطفال دون سن الخامسة، مقابل انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 20 حالة في الألف إلى 11 حالة، وذلك خلال آخر 11 سنة، وفق التقرير.

وفي موضوع آخر، حذّرت «يونيسف» من تسبب تغيّر المناخ في تفاقم ضعف الأطفال، إذ لا تزال ليبيا سادس دولة تعاني من ندرة المياه في العالم، بينما يضمن النهر الصناعي إمدادا مستمرا بالمياه، تواجه ليبيا أكثر من 800% من مستويات الإجهاد المائي وعوامل مثل الاستهلاك المفرط، وعدم وجود استراتيجية طويلة الأجل لندرة المياه، والاستثمارات المفقودة في التقنيات الجديدة (على سبيل المثال في تحلية المياه).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة
منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023

منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023
سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه

سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه
بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء

بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء
ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا

ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا
مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق

مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق
ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة

ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية

الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة

«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم

الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم
«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار لـ«الاستخدامات» خلال 2022

«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار ...
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية

ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية
البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة

البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة
«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»

«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»
سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى

سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى
كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير

كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«العمل»: لا أضرار جراء حريق مشروع مليتة (فيديو)
«العمل»: لا أضرار جراء حريق مشروع مليتة (فيديو)
السوق الموازية: انخفاض طفيف للدولار وارتفاع اليورو
السوق الموازية: انخفاض طفيف للدولار وارتفاع اليورو
عون يبحث مع مسؤولين بالخارجية الأميركية ملف عوائد النفط
عون يبحث مع مسؤولين بالخارجية الأميركية ملف عوائد النفط
«الاقتصاد»: وقف استيراد الحيوانات واللحوم المجمدة من الهند وفرنسا
«الاقتصاد»: وقف استيراد الحيوانات واللحوم المجمدة من الهند وفرنسا
«يونيسف»: ليبيا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تصرف منحة أطفال
«يونيسف»: ليبيا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تصرف منحة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بالسوق الرسمية مستهل تعاملات 2023
سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بالسوق الرسمية مستهل ......
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية...
المزيد
150 مليون دولار ديون علاج مرضى ليبيا في مستشفيات الأردن
150 مليون دولار ديون علاج مرضى ليبيا في مستشفيات الأردن...
باشاغا يوجه بدراسة إنشاء مطبعة لوزارة التعليم
باشاغا يوجه بدراسة إنشاء مطبعة لوزارة التعليم...
حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب في تهم فساد
حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب في تهم فساد...
«يونيسف»: ليبيا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تصرف منحة أطفال
«يونيسف»: ليبيا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تصرف ......
«الاقتصاد»: وقف استيراد الحيوانات واللحوم المجمدة من الهند وفرنسا
«الاقتصاد»: وقف استيراد الحيوانات واللحوم المجمدة من الهند ......
المزيد