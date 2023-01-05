«يونيسف»: ليبيا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تصرف منحة أطفال

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن ليبيا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها منحة أطفال، وقد قطعت أشواطًا كبيرة لتنفيذها بشكل شبه كامل.

ورصد تقرير للمنظمة الأممية، صدر اليوم الخميس، أهم تطورات الحماية الاجتماعية لأطفال ليبيا، حيث ظلت مستويات الالتحاق بالمدارس مرتفعة.

ومع ذلك، دعا التقرير إلى مراجعة شاملة للنظر في دمج الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم الرسمي، إلى جانب دمج الأطفال المتنقلين في نظام التدريس، وتطوير مسار تعليمي سريع للأطفال خارج المدرسة، وتطوير سياسة تدريب المعلمين قبل وخلال الخدمة.

ارتفاع معدل الهزال والتقزم بين الصغار

وفي مجال الصحة والتغذية، ارتفع معدل الهُزال والتقزّم للأطفال دون سن الخامسة، مقابل انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 20 حالة في الألف إلى 11 حالة، وذلك خلال آخر 11 سنة، وفق التقرير.

وفي موضوع آخر، حذّرت «يونيسف» من تسبب تغيّر المناخ في تفاقم ضعف الأطفال، إذ لا تزال ليبيا سادس دولة تعاني من ندرة المياه في العالم، بينما يضمن النهر الصناعي إمدادا مستمرا بالمياه، تواجه ليبيا أكثر من 800% من مستويات الإجهاد المائي وعوامل مثل الاستهلاك المفرط، وعدم وجود استراتيجية طويلة الأجل لندرة المياه، والاستثمارات المفقودة في التقنيات الجديدة (على سبيل المثال في تحلية المياه).