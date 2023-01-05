السوق الموازية: انخفاض طفيف للدولار وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية مقابل الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض سعر الدولار بشكل هامشي إلى 5.185 دينار مقابل 5.19 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ارتفاع اليورو

في حين ارتفاع سعر اليورو إلى 5.50 دينار مقابل 5.45 دينار أمس، وثبت الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار.

واستقر سعر الليرة التركية عند 0.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.67 دينار، في حين زاد سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 227 دينارا مقابل 226 دينارا أمس.