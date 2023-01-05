«العمل»: لا أضرار جراء حريق مشروع مليتة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة العمل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عدم وقوع أضرار جراء الحريق الذي نشب في مشروع مليتة لإنتاج النفط والغاز.

وتواصَل مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية بالوزارة مع رئيس قسم السلامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، الذي أكد عدم حدوث خسائر مادية أو بشرية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

سبب الحريق

ونشب الحريق جراء الغازات المتطايرة خلال إجراء أعمال صيانة للمشروع، حيث جرى السيطرة عليه سريعا دون أن يتأثر الإنتاج، وفق البيان.

وأمس الأربعاء، تداولت صفحات ليبية على موقع «فيسبوك» مقاطع فيديو قصيرة تُظهر تصاعد كتلة من اللهب من موقع بالمشروع، وقد شاهدها الأهالي في مناطق محاذية بمدن زوارة والعجيلات وصبراتة.