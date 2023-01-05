«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت خلال الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت خلال سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 0.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر من مساء اليوم، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت الليلة وعلى كامل الساحل غدا.

- الرياح غربية إلى شمالية غربية، تتحول تدريجيا غدا إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 05 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط الأمطار.