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شخصيات سياسية ليبية تبحث في إسطنبول معايير اختيار رئيس الدولة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 12:03 صباحا
شخصيات سياسية ليبية تبحث في إسطنبول معايير اختيار رئيس الدولة (صور)
شخصيات سياسية ليبية خلال اجتماع في مدينة إسطنبول التركية، 4 يناير 2022. (الإنترنت)
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تبحث أكثر من 50 شخصية سياسية ليبية ورؤساء أحزاب ومستقلين فاعلين في المشهد السياسي في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، شروط ومعايير اختيار رئيس البلاد، ورئيس السلطة التنفيذية، وكتابة ميثاق وطني يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

ونقلت (وال) عن وثيقة صادرة عن الملتقى القول إن «هذا اللقاء يهدف لتوحيد الجهود الوطنية في إطار حوار وطني صريح وشامل، يسعى القائمون عليه بأن يكون من نتائجه توحيد القوى الوطنية من مختلف التيارات الفكرية والسياسية والمجتمعية للوصول إلى نواة مشروع وطني يجد القبول من جميع شرائح المجتمع».

كما يهدف المؤتمر - وفق الوثيقة - إلى «العمل على مسودة للمشروع الوطني، والإعداد للحوارات القادمة بهدف اختيار حكومة تلبي مطالب وتطلعات الشعب».

خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن سفير ليبيا السابق في المغرب -أحد المشاركين في اللقاء – القول إنهم «يهدفون من خلال هذا اللقاء الوطني إلى الاتفاق على آلية للخروج من حالة الانسداد السياسي في البلاد والوصول للانتخابات وتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية وخروج جميع القوات الأجنبية من البلاد».

أما علي الصلابي عضو الأمانة العامة لعلماء المسلمين - قال إن «الهدف من الاجتماع هو إنهاء الخلافات القائمة بين الليبيين، وتوحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، والوصول إلى ثوابت وطنية، وميثاق يعزز مسار السلام والمصالحة الوطنية بين الليبيين، ومعالجة التصدع في النسيج الاجتماعي».

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رئيس حزب المستقلين الديمقراطي سامي الصيد الرخصى، ومن جانبه، قال إن حزبه «أعد تصورا يراه موضوعيا ويوظف تشريعات وأدوات موجودة يمكننا من إجراء الانتخابات الوطنية خلال ستة أشهر ويأخذ في الاعتبار خارطة الطريق والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص الحالة الليبية».

جاء لقاء إسطنبول بعد يومين من تعثر دعوة المجلس الرئاسي رئاستي مجلسي النواب والدولة للقاء كان مقررًا في غدامس يوم 11 يناير الجاري من أجل بحث النقاط الخلافية، إذ لم يرد مجلس النواب على نحو رسمي على المبادرة، في حين أعلن مجلس الدولة تعذر مشاركته في لقاء غدامس، معتبرا أن «ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب

شخصيات سياسية ليبية خلال اجتماع في مدينة إسطنبول التركية، 4 يناير 2022. (الإنترنت)
شخصيات سياسية ليبية خلال اجتماع في مدينة إسطنبول التركية، 4 يناير 2022. (الإنترنت)
شخصيات سياسية ليبية خلال اجتماع في مدينة إسطنبول التركية، 4 يناير 2022. (الإنترنت)
شخصيات سياسية ليبية خلال اجتماع في مدينة إسطنبول التركية، 4 يناير 2022. (الإنترنت)
شخصيات سياسية ليبية خلال اجتماع في مدينة إسطنبول التركية، 4 يناير 2022. (الإنترنت)
شخصيات سياسية ليبية خلال اجتماع في مدينة إسطنبول التركية، 4 يناير 2022. (الإنترنت)
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