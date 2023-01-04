استطلاع: 96% من الليبيين يرفضون التطبيع مع «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت استطلاع حديث للرأي أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة بأن 96% من الليبيين يرفضون التطبيع والاعتراف بـ«إسرائيل».

وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز على 14 دولية عربية، فقد حلت ليبيا في المرتبة الثانية في رفض الاعتراف بـ«إسرائيل» بعد الجزائر وموريتانيا التي بلغت نسبتها 99%. في حين بلغت نسبة الرافضين للتطبيع في فلسطين 95% والأردن 94% والعراق 92% وتونس 90%، وفق نتائج الاستطلاع.

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يشار إلى أن المؤشر العربي 2022 أُنجز في 14 بلدا عربيا، هي: ليبيا، وموريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا

وحسب الاستطلاع، ما تزال المجتمعات العربية عتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم؛ إذ عبّر ما نسبته 76% عن أن «القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم».

وشمل استطلاع المركز العربي للأبحاث 33 ألفا و300 مستجوبًا أجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة. وقد شارك في تنفيذه 945 باحثًا وباحثة، واستغرق ذلك أكثر من 72 ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون أكثر من 890 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في العيّنة في أرجاء الوطن العربي.