مؤسسة النفط: 130.5 مليار دينار إجمالي الإيرادات خلال العام 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن تحقيق إيرادات نفطية قياسية في العام 2022 مقارنة بالسنة قبل الماضية 2021، موضحة أن «إجمالي الإيرادات النفطية للعام 2022 بلغ 130.5 مليار دينار، مقارنة بـ103.4 مليار دينار محققة في السنة قبل الماضية 2021» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الأربعاء.

وأضافت المؤسسة أن «إيرادات المبيعات النفطية بلغت 105.5 مليار»، بينما بلغت «الإيرادات من الإتاوات النفطية 13.6 مليار»، في حين بلغت «إيرادات الإتاوات النفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار»، مؤكدة أن هذا الإعلان يأتي تعزيزا لمبدأ الشفافية والإفصاح.

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وهذه البيانات تضمنها التقرير الذي أصدره مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق اليوم بشأن الإيرادات والإنفاق العام في ليبيا الذي يغطي الفترة من 1 يناير حتى 13 ديسمبر 2022.

وأكد المصرف في تقريره، توريد 255 مليون دينار فقط كعوائد لمبيعات السوق المحلية من المشتقات النفطية خلال العام 2022، مشيرا إلى وجود إيرادات من مبيعات نفطية محتجزة لدى المصرف الليبي الخارجي لم تورد إليه حتى تاريخ صدور البيان.