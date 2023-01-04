الدبيبة يشهد تخريج 300 عنصر لصالح إدارة مكافحة الأنشطة الإجرامية والأفعال المضادة وقوة التدخل السريع

القاهرة - بوابة الوسط

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، الاحتفال بتخريج الطلبة المستجدين الملتحقين بالدورة التأسيسية والمجندين لصالح الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة الإجرامية والأفعال المضادة وقوة التدخل السريع، بحسب وزارة الداخلية.

وحضر الاحتفال الذي أقيم بالمعهد العالي للضباط التابع للإدارة العامة للتدريب، كل من وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ووكيل الوزارة لشؤون المديريات، ووكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، وعدد من رؤساء الأجهزة ومديري الإدارات والأمن والضباط بالوزارة وعمداء البلديات وأولياء أمور الطلبة.

- الدبيبة يشهد مراسم تخريج الدفعة الـ36 لكلية ضباط الشرطة بالعزيزية

وتخلل حفل التخرج تقديم عروض أمنية ولوحات في الفنون القتالية تظهر التدريبات التي تلقاها المتدربون وكذلك عروض لكراديس الخريجين البالغ عددهم 300 متدرب، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأشاد الدبيبة في كلمة بالمناسبة بالعمل الذي تقوم به وزارة الداخلية لتأهيل كوادرها من خلال التدريب المستمر بهدف إعادة بناء الوزارة بكوادر متدربة.

مشاركة الدبيبة في حفل تخريج الدفعة 20 من منتسبي الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة الإجرامية والأفعال المضادة وقوة التدخل السريع. (وزارة الداخلية).

حفل تخريج الدفعة 20 من منتسبي الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة الإجرامية والأفعال المضادة وقوة التدخل السريع. (وزارة الداخلية).

حفل تخريج الدفعة 20 من منتسبي الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة الإجرامية والأفعال المضادة وقوة التدخل السريع. (وزارة الداخلية).

حفل تخريج الدفعة 20 من منتسبي الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة الإجرامية والأفعال المضادة وقوة التدخل السريع. (وزارة الداخلية).