الشؤون الاجتماعية تستعد لحصر وإعداد قاعدة بيانات للأسر المعوزة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

يستعد مكتب الشؤون الاجتماعية ببلدية سرت هذه الأيام لحصر الأسر المعوزة بالمنطقة وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم، وذلك تمهيدا لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم، على ما أفادت مصادر بالمكتب «بوابة الوسط».

وعقد اليوم الأربعاء بديوان مكتب الشؤون الاجتماعية في سرت اجتماع ضم كلا من رئيس فرع الشؤون الاجتماعية بسرت عادل الصداعي وعدد من مخاتير المحلات بالبلدية وبحضور رئيس قسم المساعدات الإنسانيه بالفرع.

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وقالت مصادر من مكتب الشؤون الاجتماعية لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع «يأتي في إطار الإعداد لحصر وإعداد قاعدة بيانات للأسر المعوزه داخل البلدية» وذلك «لحصر من أجل تقديم المساعدات لهم سواء كان من وزارة الشؤون الاجتماعية أو من الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع فرع الشؤون الاجتماعية بسرت».

اجتماع رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية في سرت مع مخاتير المحلات بالبلدية، الأربعاء 4 يناير 2023. (الإنترنت)

مساعدات مخصصة للأسر المعوزة في سرت. (الإنترنت)