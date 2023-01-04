بتكليف من النائب العام.. القبض على 4 موظفين عموميين متلبسين بالرشوة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأربعاء، عن القبض على أربعة موظفين عموميين متلبسين بواقعة «جريمة الرشوة» من قبل «مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية»، بالوزارة، مؤكدة أن عملية القبض جرت «بتكليف مباشر من مكتب النائب العام».

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن القبض على المتهمين يأتي في إطار التحقيقات الجارية لدى مكتب النائب العام «حول واقعة رشوة من قبل موظفين بوزارة الثقافة»، مشيرة إلى أن عملية القبض جرت بتعليمات من وزير الداخلية المكلف إلى أعضاء قسم التحري بالمكتب بشأن ضبط المتلبسين في واقعة الرشوة.

المتهمون في واقعة الرشوة

وقالت وزارة الداخلية إن أعضاء قسم التحري بمكتب المتابعة الأمنية تمكنوا «بالتنسيق والتعاون مع قسم شؤون ضبط المعلومات والاتصالات بمكتب النائب العام بعد إعداد كمين محكم تم من خلاله ضبط أحد الجناة متلبسا بجريمة الرشوة بمبلغ وقدره 100 ألف دينار ويدعى (أ.ج.م.ز) مواليد 1979 موظف بوزارة الثقافة».

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وأضافت الوزارة أن المتهم اعترف بعد القبض عليه والتحقيق معه «بقيامه بواقعة الرشوة وذلك بدراية ومساعدة موظفين بنفس الوزارة والذين تم ضبطهم وهم.. المدعو (م.أ.خ) مواليد 1977، والمدعو (م.أم) مواليد 1982، والمدعو (ع.ف.أ) مواليد 1984».

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم موقوفين رفقة الأوراق والمبلغ المالي المضبوط إلى مكتب النائب العام.

المبلغ المالي الذي عثر عليه بحوزة المتهم الأول في قضية الرشوة. (وزارة الداخلية)