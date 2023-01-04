ليبيا تدين اقتحام وزير متطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط

دانت ليبيا، اليوم الأربعاء، اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، معتبرة ذلك «استفزازا لمشاعر المسلمين جميعاً وانتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة».

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان اليوم الأربعاء، «هذا الفعل المشين»، محملة الاحتلال الإسرائيلي «المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها».

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وجددت الوزارة تأكيدها على موقف ليبيا الثابت تجاه عدالة القضية الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذي الصراع والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.

وزار وزير الأمن القومي بدولة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحة المسجد الأقصى، أمس الثلاثاء، للمرة الأولى منذ توليه منصبه في الحكومة الجديدة، في خطوة استفزازية لسكان مدينة القدس المحتلة والفلسطينيين عامة.

وقال بن غفير في بيان نشره ناطق باسمه نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إن حكومته اليمينية «لن تستسلم أمام تهديدات حماس»، بعدما حذرت الحركة الفلسطينية من أي خطوات من هذا النوع.