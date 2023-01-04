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بعد بيانات المركزي.. الدبيبة يوجه الوزارات والجهات التابعة للحكومة بنشر مصروفاتها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 06:23 مساء
بعد بيانات المركزي.. الدبيبة يوجه الوزارات والجهات التابعة للحكومة بنشر مصروفاتها
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات والمصالح التابعة للحكومة إلى نشر مصروفاتها عن العام 2022 عبر المنصات الإعلامية التابعة لها.

جاء ذلك في كتاب وجهه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة إلى الوزراء ومسؤولي الجهات والمؤسسات والمصالح الحكومية، ونشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكد الدبيبة أن هذا الإجراء يأتي في إطار العمل «بمبدأ الشفافية والإفصاح الشامل لنفقات الحكومة»، داعيا إياهم إلى التنسيق مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي في هذا الشأن.

- «المركزي»: مليار دينار نفقات «النواب» خلال 2022.. و775 مليونا لـ«الرئاسي»
- «المركزي»: 134.4 مليار دينار إيرادات و127.9 مليار نفقات خلال 2022
- «المركزي»: إحالة 20.9 مليار دينار إلى حساب «ودائع وأمانات» خلال 2022

ويأتي ذلك، بعدما نشر مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق اليوم تقريره الدوري بشأن الإيرادات والمصروفات لشهر ديسمبر، والذي يغطي الفترة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر 2022.

وبلغ حجم الإيرادات العامة للعام 2022، نحو 134.4 مليار دينار، مقابل 127.9 مليار دينار حجم الإنفاق العام، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي، بشأن الإيرادات والإنفاق العام خلال العام الماضي.

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