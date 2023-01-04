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وزارة الدفاع تبحث التعاون مع «الهلال الأحمر» في ملفي المفقودين والمحتجزين والهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 05:52 مساء
وزارة الدفاع تبحث التعاون مع «الهلال الأحمر» في ملفي المفقودين والمحتجزين والهجرة
اجتماع مسؤولي وزارة الدفاع وجمعية الهلال الأحمر، الأربعاء 4 يناير 2022. (وزارة الدفاع)
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عقد مسؤولو وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، اجتماعا مع مسؤولي جمعية الهلال الأحمر، وذلك لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في ملفي المفقودين والهجرة غير الشرعية.

وشارك في الاجتماع كل من مدير مكتب وزير الدفاع العميد جبريل الشتيوي، ومدير مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بديوان الوزارة رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي، والمستشار القانوني للجنة الدائمة، والمستشار القانوني لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، ونائب الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر، ومدير العمليات للجمعية، ومسؤول القانون الدولي الإنساني، ومسؤول الطوارئ بالجمعية.

التعاون المشترك في ملفي الهجرة والمفقودين والمحتجزين 
وقالت وزارة الدفاع عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي في إطار التعاون الإنساني المشترك مع جمعية الهلال الأحمر، وجرى خلاله مناقشة إمكانية التعاون المشترك في ملفي المفقودين والمحتجزين، وكذلك كيفية دعم جهود جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في إنقاد المهاجرين.

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وأضافت الوزارة أن نائب الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر أثنى خلال الاجتماع على جهود وزارة الدفاع في الشأن الإنساني من خلال متابعتها لملف المفقودين والمحتجزين ونشر مفاهيم وقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وأشارت الوزارة إلى أن فريق جمعية الهلال الأحمر قدم في ختام الاجتماع درع الجمعية إلى مدير مكتب وزير الدفاع العميد جبريل الشتيوي ومدير مكتب حقوق الإسان والقانون الدولي الإنساني بالوزارة على مجهوداتهم المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في المؤسسة العسكرية.

اجتماع مسؤولي وزارة الدفاع وجمعية الهلال الأحمر، الأربعاء 4 يناير 2022. (وزارة الدفاع)
اجتماع مسؤولي وزارة الدفاع وجمعية الهلال الأحمر، الأربعاء 4 يناير 2022. (وزارة الدفاع)
اجتماع مسؤولي وزارة الدفاع وجمعية الهلال الأحمر، الأربعاء 4 يناير 2022. (وزارة الدفاع)
اجتماع مسؤولي وزارة الدفاع وجمعية الهلال الأحمر، الأربعاء 4 يناير 2022. (وزارة الدفاع)
اجتماع مسؤولي وزارة الدفاع وجمعية الهلال الأحمر، الأربعاء 4 يناير 2022. (وزارة الدفاع)
اجتماع مسؤولي وزارة الدفاع وجمعية الهلال الأحمر، الأربعاء 4 يناير 2022. (وزارة الدفاع)
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