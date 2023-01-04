محلل إيطالي: المجلس الرئاسي دخل مرحلة كبرى لحل الأزمة السياسية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

قال المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي إن المجلس الرئاسي في طرابلس «دخل مرحلة كبرى لحل الأزمة السياسية الليبية»، مشيرا إلى مطالبته المؤسسات السياسية في البلاد بتحمل مسؤولية الوضع والعمل معًا لحل المأزق المؤسسي، وفقاً لما نقله موقع «ديكود 39» الإيطالي اليوم الأربعاء.

وأشار روفينيتي إلى دعوة المجلس الرئاسي كلا من مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس «من أجل المشاركة في مسار التفاوض الذي انطلق لقيادة البلاد نحو التصويت»، معتبرا أن تلك «الهيئة الثلاثية» التي «تمثل جميع الأطراف الإقليمية في ليبيا لها سلطة رئاسة الجمهورية».

حل ثالث للأزمة السياسية الليبية

ويرى المحلل الإيطالي أن عمل المجلس الرئاسي يأتي «بالتوازي» مع الأمم المتحدة بتنسيق من الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي، مشددا على أن «هذا الجهد ضروري أكثر من أي وقت مضى لأن الخطر يتمثل في انحراف يمكن أن يعيد استخدام الأسلحة لتسوية حسابات داخلية».

وشدد الخبير الإيطالي على ضرورة «التحرك لحل مشكلة عدم القدرة على المضي قدمًا من قبل الحكومتين الحاليتين حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها والحكومة التي يدعمها مجلس النواب بقيادة فتحي باشاغا» وفق ما نقله موقع «ديكود39» الإيطالي.

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وبين روفينيتي أن الحل الذي اقترحه المجلس الرئاسي وباتيلي «هو البحث عن حل ثالث يمكن أن يعطي دفعة نحو التصويت في غضون عام ونصف على الأكثر ونحو الاستقرار». مشيرا إلى الاجتماع الشامل المفترض عقده في 11 يناير في غدامس على الحدود الليبية التونسية الجزائرية.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة يوم الإثنين اعتذاره عن اللقاء المرتقب، وأبلغ في 2 يناير الجاري المجلس الرئاسي في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» اعتذاره عن الاجتماع مؤكدا قرب التوصل إلى توافق مع مجلس النواب بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، لأنها شأن المجلسين.

مصير ليبيا مرتبط بمبادرة المجلس الرئاسي وباتيلي

واعتبر روفينيتي أن اقتراح المجلس الأعلى إعادة إطلاق حوار مع مجلس النواب «يبدو أنه يثبت أن الهيئة التي مقرها طرابلس تنوي عدم فقدان مركزيتها في مواجهة اقتراح المجلس» في إشارة إلى المجلس الرئاسي، لافتا إلى عدم قدرة مجلسي النواب والدولة على إيجاد أي نوع من الاتفاق سواء حول الإطار الدستوري أو الانتخابي.

كما يرى المحلل الإيطالي أن مصير ليبيا «مرتبط حالياً بنجاح مبادرة المجلس وباتيلي»، معتبرا أن «حكومة مكونة من شخصيات تمثل كل الأطراف الليبية هي المسار الوحيد للتغلب على تعقيدات المواقف المختلفة ومنها ما بين البرلمان ومجلس الدولة» وفق قوله.

وأضاف روفينيتي أنه عبر هذه المبادرة التي دفعت بها الأمم المتحدة «يمر حل واحدة من أكبر مشاكل البحر الأبيض المتوسط، مع تخوفات بعدم استقرار محتمل يمكن أن يؤدي إلى ديناميات مثل الهجرة ولكن أيضًا التدخل والميزة للاعبين المنافسين للاتحاد الأوروبي وإيطاليا أو تزايد الحركات المتطرفة المكرسة للإرهاب».