قدور يطلع باشاغا على نتائج زياراته الخارجية ومقترح الوزارة لتنظيم عمل السفارات

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حافظ قدور، رئيس الوزراء فتحي باشاغا، على نتائج زياراته الخارجية وأداء الوزارة ومقترح تنظيم السفارات الليبية في الخارج، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للحكومة.

واجتمع باشاغا اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء في مدينة سرت مع قدور، وذلك لمناقشة أداء وزارة الخارجية خلال العام 2022 وخطط عملها والبرامج المستهدف تنفيذها خلال العام الجديد.

تنظيم عمل السفارات

وأضاف المكتب الإعلامي أن قدور عرض على باشاغا، «الهيكل التنظيمي والإداري المقترح لتنظيم عمل سفارات ليبيا المنتشرة حول العالم، والنظر في تقييم أداء بعض البعثات الدبلوماسية والقنصليات وإعادة هيكلتها، والنظر في المزايا المالية لكل سفارة وقنصلية على حدة».

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وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن هذه الإجراءات تأتي في إطار «تنفيذ خطط الحكومة (المكلفة من مجلس النواب) الرامية لترشيد الإنفاق العام وتوجيه الصرف نحو الخدمات الضرورية للمواطنين».

كما استعرض قدور أيضا مع باشاغا ملف العلاقات الخارجية ونتائج الزيارات التي أجراها إلى عدد من البلدان خلال المدة الماضية، ومتابعة تنظيم اشتراك عضوية الدولة الليبية في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الإقليمية والدولية.