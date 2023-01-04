«المركزي»: مليار دينار نفقات «النواب» خلال 2022.. و775 مليونا لـ«الرئاسي»

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ إجمالي نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له خلال العام 2022 حوالي مليار دينار و84 مليونًا و797 ألفا و222 دينارًا، على ما كشفت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وتغطي البيانات الصادرة، اليوم الأربعاء، الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر العام 2022، وأظهرت أن نفقات مجلس النواب من الباب الأولى بلغت 844 مليونًا و688 ألفًا و888 دينارًا، فيما بلغت 240 مليونًا و108 آلاف و334 دينارًا من الباب الثاني، ولم يسجل المجلس أي نفقات من البابين الثالث والرابع.

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نفقات «الرئاسي» و«الدولة» خلال 2022.

وبلغت نفقات المجلس الأعلى للدولة خلال الفترة نفسها 49 مليونًا و539 ألفًا و317 دينارًا توزعت بواقع 21 مليونًا و389 ألفًا و317 دينارًا من الباب الأول، و28 مليونًا و150 ألفًا من الباب الثاني.

وحسب بيانات المصرف، فقد بلغت نفقات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له خلال العام 2022 حوالي 775 مليونًا و761 ألفًا و594 دينارًا.

توزعت نفقات المجلس بواقع 625 مليونًا و128 ألفًا و261 دينارًا من الباب الأول، و150 مليونًا و633 ألفًا و333 دينارًا من الباب الثالث.