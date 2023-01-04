مفوضية الانتخابات تبحث استخدام تقنية المعلومات في التحقق من هوية الناخب

القاهرة - بوابة الوسط

استمعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للإجراءات الفنية والتقنية المتعلقة بمشروع استخدام تقنية المعلومات في التحقق من هوية الناخب.

واستمع مجلس المفوضية، برئاسة عماد السايح، إلى تقرير اللجنة المكلفة بالمشروع، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، بحضور خبراء من فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا، حسب بيان المفوضية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

منظومة التحقق الإلكتروني من هوية الناخب

وتسعى المفوضية إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية عبر آلية للتحقق الإلكتروني من هوية الناخب، حيث توفر أجهزة إلكترونية خاصة في جميع مراكز توزيع بطاقة الناخب ومحطات الاقتراع؛ للتحقق إلكترونيا من ه وية الناخب، من خلال مسح البطاقة الصادرة من المفوضية، والتي تحمل رمز الاستجابة السريعة الـ«QR»، بالإضافة إلى الحصول على بصمة الإصبع الخاصة بالناخب لغرض المطابقة عند اقتضاء الحاجة لذلك.

وسيكون لزاما على الناخب عند حضوره إلى مركز الاقتراع، أن يكون مصحوبا بمستنداته الثبوتية، بالإضافة إلى بطاقة الناخب التي أصدرتها المفوضية لجميع المسجلين بسجل الناخبين، والتي تحتوي على بياناته الأساسية، بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريعة الـ«QR» الذي يحتوي على بيانات مشفرة.