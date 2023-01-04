الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

صعد سعر العملة الأميركية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع سعر الدولار إلى 5.19 دينار مقابل 5.18 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

سعر الدينار الليبي مقابل اليورو والإسترليني

وثبت اليورو عند 5.45 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار.

في حين زاد سعر الليرة التركية إلى 0.28 دينار مقابل 0.27 دينار أمس، وانخفض الدينار التونسي إلى 1.67 دينار مقابل 1.68 دينار أمس، في حين زاد سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 226 دينارًا مقابل 223 دينارًا أمس.