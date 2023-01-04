السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.82 دينار مقابل 4.80 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.78 دينار مقابل 5.79 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 5.10 دينار مقابل 5.12 دينار أمس.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، صعد الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.30 دينار أمس، بينما استقر الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.

واستقر سعر الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، بينما زاد سعر اليوان الصيني إلى 0.70 دينار مقابل 0.69 دينار أمس.