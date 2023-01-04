«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال هطول أمطار خفيفة على الساحل من مصراتة إلى سرت.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى غربية، تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية، سرعتها بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.