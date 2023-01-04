حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (4 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر معظم مناطق البلاد بأجواء باردة نسبيا، مع تكاثر السحب من حين إلى آخر، خصوصا على الشمال الشرقي، واحتمال سقوط أمطار خفيفة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 14 و19 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على المنطقة الممتدة من مصراتة حتى سرت، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات

تتكاثر السحب، مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.