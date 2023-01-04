شاحنة تصطدم بسيارتين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

اصطدمت شاحنة بسيارتين على الطريق السريع بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء، ما تسبب في إصابة بليغة.

وشهد جسر الدرن الحادثة التي نجمت عن عطل فني بإحدى السيارتين وتسبب في جروح خطيرة لأحد السائقين، وفق بيان مقتضب صادر عن مديرية أمن طرابلس.

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وتظهر صور نشرتها المديرية على حسابها بموقع «فيسبوك» آثار تحطم بادية على أجزاء مختلفة من السيارتين والشاحنة.

شاحنة مهشمة جراء الحادث، 3 يناير 2023. (مديرية أمن طرابلس)

شاحنة مهشمة جراء الحادث، 3 يناير 2023. (مديرية أمن طرابلس)