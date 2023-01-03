الشهوبي تدشين مركز مشروع التحول الرقمي لتطوير الطيران المدني

القاهرة - بوابة الوسط

القاهرة - بوابة الوسط

دشن وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي، ظهر اليوم الثلاثاء، مركز مشروع التحول الرقمي لتطوير الطيران المدني، بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك، ومساعد رئيس مصلحة الطيران المدني مصطفى بن عمار، مدير مركز مشروع التحول الرقمي لتطوير الطيران المدني ومديري الإدارات والعاملين بالمركز.

أهداف مشروع التحول الرقمي لتطوير الطيران المدني

وقالت وزارة المواصلات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن تدشين مركز مشروع التحول الرقمي لتطوير الطيران المدني يأتي في إطار متابعة الوزارة لخطط التنمية الاقتصادية ومواكبة التطور التقني و«يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة قطاع الطيران المدني في ليبيا» و«الإيفاء بمتطلبات رفع الحظر الجوي المفروض على شركات الطيران الوطنية».

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وأضافت وزارة المواصلات أن مندوب المكتب الاستشاري الأميركي «wave Biue» قدم أمام مسؤولي وزارة المواصلات عرضا شاملا حول مراحل تنفيذ المشروع والبرنامج الزمني لاستكمال العمل المحدد لرفع الحظر الجوي المفروض على شركات الطيران الوطنية.

دعم حكومي لتطوير الطيران المدني

وأثنى الشهوبي من جانبه على الجهد المبذول وخطة تنفيذ مشروع التحول الرقمي، مبديا استعداد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتقديم الدعم اللازم وتوفير كافة الاحتياجات لتطوير قطاع الطيران المدني والمطارات في ليبيا.

كما شدد الشهوبي على أهمية الحرص على إنجاز مراحل العمل بالمشروع وفقا للأسس والمعايير المعتمدة وبرنامج زمني محدد، داعيا كافة الأطراف ذات العلاقة إلى المساهمة في إنجاز المشروع في أقصر الآجال، بحسب وزارة المواصلات.

تدشين مركز مشروع التحول الرقمي للطيران المدني، الثلاثاء 3 يناير 2022. (وزارة المواصلات)

تدشين مركز مشروع التحول الرقمي للطيران المدني، الثلاثاء 3 يناير 2022. (وزارة المواصلات)

تدشين مركز مشروع التحول الرقمي للطيران المدني، الثلاثاء 3 يناير 2022. (وزارة المواصلات)