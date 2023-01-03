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الدبيبة يصدر تعليماته لوزارة الخارجية لإرجاع جثمان مواطن توفي في كوريا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 08:11 مساء
الدبيبة يصدر تعليماته لوزارة الخارجية لإرجاع جثمان مواطن توفي في كوريا
الدبيبة أثناء حضوره مراسم تخريج الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة بالعزيزية، الثلاثاء 3 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)
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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، تعليماته إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بضرورة إرجاع جثمان المواطن الليبي المتوفى عبدالمنعم المصري ميلود من دولة كوريا، ومتابعة عمل السفارات الليبية بالخارج لمثل هذه الحالات والتعامل معها بكل مهنية تقديرا للمواطنين بالخارج.

- الدبيبة يشهد مراسم تخريج الدفعة الـ36 لكلية ضباط الشرطة بالعزيزية

وشدد الدبيبة في كتاب وجهه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة نشرته منصة «حكومتنا» اليوم الثلاثاء، على ضرورة قيام السفارة الليبية في كوريا بإتمام الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المواطن المتوفي، ومتابعة عمل السفارات الليبية في الدول الأخرى تجاه مثل هذه الحالات.

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