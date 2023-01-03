مجلس النواب يحيل مشروع قانون الشباب والرياضة للمراجعة النهائية

القاهرة - بوابة الوسط

قرر مجلس النواب إحالة مشروع قانون الشباب والرياضة وقرر المجلس إحالته للجنة الشباب والعمل بالمجلس للمراجعة النهائية، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في تصريح صحفي عقب الجلسة نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء الإعلان عن هذه الخطوة بعد مناقشة مشروع قانون الشباب والرياضة خلال الجلسة الرسمية التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي النويري.

لقاء النويري مع النائب العام

وأضاف بليحق أن النويري قدم خلال الجلسة إحاطة للنواب الحاضرين حول لقائه مع النائب العام المستشار الصديق الصور الذي عقد صباح اليوم بمقر المجلس في مدينة بنغازي.

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وبحث النويري خلال لقائه مع الصور«سبل تعزيز التكامل بين السلطتين (التشريعية والقضائية)؛ ورفد فاعلية تواصل هيئة النيابة العامة مع اللجان المختصة بتقييم الأعمال التشريعية؛ ومتابعة الأجهزة الرقابية؛ ودعم المصالحة الوطنية» بحسب بيان نشره مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت.

وأوضح البيان أن لقاء الصور مع النويري، جاء بناءً على دعوة وجّهت من هيئة رئاسة مجلس النواب؛ بحضور عدد من النواب القائمين على العمل القانوني في المجلس ورئيس ديوان المجلس عبدالله الفضيل المصري.

جلسة مجلس النواب في مدينة بنغازي، الثلاثاء 3 يناير 2022. (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب في مدينة بنغازي، الثلاثاء 3 يناير 2022. (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب في مدينة بنغازي، الثلاثاء 3 يناير 2022. (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب في مدينة بنغازي، الثلاثاء 3 يناير 2022. (مجلس النواب)