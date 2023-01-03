اللجنة الأفريقية تشارك في مؤتمر المصالحة التمهيدي بطرابلس يوم 8 يناير

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

كشفت الإذاعة الفرنسية عن حضور ممثل للاتحاد الأفريقي فعاليات افتتاح مؤتمر المصالحة التحضيري في العاصمة طرابلس يوم الأحد المقبل 8 يناير الجاري، في وقت عاد الحديث عن احتمالات تنظيم الانتخابات العام الجاري.

ولا يزال الاتحاد الأفريقي مقتنعا بأن الانتخابات في ليبيا يجب أن تمر أولا بمصالحة وطنية مسبقة، لذلك سيكون وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو الذي تترأس بلاده اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لليبيا في طرابلس يوم 8 يناير لحضور مؤتمر المصالحة التحضيري. كما أوضحت الإذاعة الفرنسية اليوم الثلاثاء. في وقت يرتقب تحديد موعد وجدول أعمال مؤتمر المصالحة الوطنية الشامل.

عودة الحديث عن الانتخابات

وعاد الحديث على الموعد الاستحقاقي مجددا، في أعقاب تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الاثنين، الذي وصفته الإذاعة الفرنسية الرسمية بـ«رئيس الحكومة منتهية الولاية»، بأن العام الجديد سيكون عام الانتخابات في ليبيا. لكن عقّب المصدر بكون الوضع السياسي والعسكري والانقسامات الحاصلة لا تترك سوى فرصة ضئيلة لتنظيم الانتخابات.

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ومنذ إعلان إلغاء الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في 24 يناير 2021 تكافح البلاد للخروج من الأزمة. أما الحوار المفترض بين المجلس الأعلى للدولة في طرابلس ومجلس النواب في الشرق الذي من المقرر أن يفتح الطريق أمام هذه الانتخابات برعاية الأمم المتحدة، فلا يزال معلقا.

خلافات عميق بشأن قوانين الانتخابات

وانطلق الحوار بين المجلسين بضغوط دولية للسماح للطرفين بالاتفاق على أسس دستورية لتنظيم الانتخابات. غير أنه سرعان ما تعثرت بسبب خلافات عميقة لا سيما بشأن قانون الانتخابات وشروط الترشح للرئاسة.

ولتبديد الانسداد، أطلق المجلس الرئاسي مبادرة الهدف منها التقريب بين مجلسي النواب والدولة في مدينة غدامس في 11 يناير. غير أن المجلس الأعلى للدولة رفض يوم الإثنين المشاركة دون مزيد من التفاصيل. وبحسب عدد من المراقبين، فإن مجلس النواب الذي لا يزال صامتا في الوقت الحالي، سينتهج نفس الموقف.