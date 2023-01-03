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انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الثلاثاء 03 يناير 2023, 05:31 مساء
انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في بني وليد
صورة جوية لأحد الميادين الرئيسية في بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)
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انقطعت في مدينة بني وليد، صباح اليوم الثلاثاء، خدمات الاتصالات والإنترنت وخدمات شركتي «ليبيانا» و«المدار الجديد» للهاتف المحمول وكذلك خدمات شركة «هاتف ليبيا».

كما ترتب على انقطاع الاتصالات توقف العديد من الخدمات، في مختلف القطاعات مثل المصارف التجارية، وسط شكاوى عديدة من المواطنين الذين تعطلت مصالحهم وإجراءاتهم جراء الانقطاع.

- تجدد الشكاوى من عدم استقرار خدمات الاتصالات في بني وليد

وتعاني خدمات الاتصالات في بني وليد من حين إلى آخر من ضعف كبير وتذبذب الخدمات بسبب التعدي على كوابل الألياف نتيجة أعمال الحفر التي يقوم بها بعض المواطنين دون التنسيق مع الجهات المختصة.

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