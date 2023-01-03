تقرير أفريقي: الطاقة الإنتاجية القصوى لليبيا لن تتجاوز 1.8 مليون برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط

قدّر تقرير أفريقي، الطاقة الإنتاجية القصوى لدولة ليبيا من النفط بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا بحلول 2024، وذلك حتى في حال أجريت الانتخابات وساد الاستقرار السياسي في البلاد.

وجاءت توقعات «غرفة الطاقة الأفريقية» الصادرة مطلع العام الجاري بعد حديث حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن أملها في إنتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا بعد عامين أو ثلاثة.

ومع ذلك أكدت الغرفة الأفريقية التي تعنى بالدفاع عن مصالح قطاع الطاقة في القارة أن تشهد ليبيا نموا في قدرتها الإنتاجية خلال العام 2023.

نمو إنتاج الطاقة في ليبيا

وتسببت الانقطاعات النفطية في ليبيا في انخفاض إنتاج السوائل الأفريقية، وتوقع التقرير أن يظل العرض مستقرا رغم تأثيرات الصراع السياسي الليبي على مستويات الإنتاج الأفريقي خلال 2022. فقد حالت الانقسامات السياسية والأمنية في ليبيا دون استقرار الإنتاج، بعد انهيار الإمدادات في منتصف أبريل الماضي عندما أجبرت تظاهرات على إغلاق العديد من مواقع النفط ومحطات التصدير. فيما أقحمت المؤسسة الوطنية للنفط في الصراع السياسي، ما أدى إلى استبدال رئيس مجلس إدارتها.

ورجحت غرفة الطاقة الأفريقية أن تشهد ليبيا أقصى نمو على المدى المتوسط مقارنة بعام 2022 شرط أن تهدأ النزاعات الداخلية، ووفق التقديرات قد يصل إنتاج ليبيا إلى 1.3 مليون برميل يوميا في 2023، بعدما استقر عند 1.12 مليون برميل يوميا في 2022.

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وضيّعت ليبيا باعتبارها مصدّرة للنفط والغاز فرصة جني الثمار الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأوروبية على قطاع المحروقات الروسي. وحسب غرفة الطاقة الأفريقية فإن الإنتاج العالمي لعام 2022 يقدر بـ81.16 مليون برميل في اليوم، بينما ستصل تدفقات 2023 إلى 85.3 مليون برميل في اليوم.

كما تتوقع الغرفة في تقرير «توقعات عام 2023 لحالة الطاقة الأفريقية» أن يشهد الطلب على منصات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز زيادة ملحوظة خلال العام الجاري بقيادة دول شمال القارة منها ليبيا ومصر.

جهود ليبيا لزيادة إنتاج النفط

وأبرز التقرير أن القارة السمراء تمتلك أكثر من 125 مليار برميل من احتياطات النفط الخام المؤكدة، و600 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، حسبما أشارت إلى ما نشرت منصة «إنرجي كابيتال آند باور». ففي أعقاب تراجع الإنتاج بسبب الاضطرابات السياسية والانخفاض الطبيعي في المشروعات القديمة، تبذل ليبيا جهودا متواصلة لزيادة استخراج احتياطات النفط، بما في ذلك صفقة موقعة بين حكومة الوحدة الموقتة وتركيا لإجراء أنشطة الاستكشاف والإنتاج. كما من المنتظر إحياء أنشطة التنقيب والإنتاج وزيادة الطلب على منصات الحفر في عام 2023.

واستنادا إلى «إنرجي كابيتال آند باور» ستطلق الشركات العالمية الكبرى حملات استكشاف وإعادة تطوير ميدانية في ليبيا بما في ذلك أنشطة شركة «إكوينور» النرويجية في حقلي حوض مرزوق «إن سي-186» و«إن سي-17» في عام 2023، وبرامج الاستكشاف الجديدة لشركة «ريبسول» الإسبانية.

حصة ليبيا العالمية من النفط

ويقدر مرصد أمن تدفقات الطاقة الصادر عن معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسي في آخر دراسة له ترتيب ليبيا من حيث حصتها العالمية من احتياطات النفط المؤكدة (تقليدي، صخري) بـ48.2 مليار برميل أي ما يعادل 2.8% من إجمالي الاحتياطي العالمي والأولى أفريقيا، أما ثروة الغاز المؤكد تقدر بـ1505 مليارات متر مكعب أي الرابعة أفريقيا و0.7% من احتياطات العالم. وتقع الغالبية العظمى من احتياطات النفط في البلاد في منطقة خليج سرت بعيدا عن طرابلس وهو عامل أساسي في الجغرافيا السياسية الداخلية للدولة، حيث تخضع غالبية الثروات من الذهب الأسود في مناطق تسيطر عليها القيادة العامة للجيش الليبي.

وأكدت الدراسة الفرنسية الصادرة عن المعهد الحكومي أن ليبيا لديها أكثر من 100 عام من احتياطات النفط، مرجحة أن تكون هذه النسبة أعلى من ذلك بكثير بسبب عدم اكتشافها بعد إذ يعتبر حوض مرزق غير مكتشف كليا إلى حد كبير.