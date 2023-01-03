تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

هبط متوسط أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الثلاثاء.
وتراجع سعر صرف العملة الأميركية إلى 5.18 دينار مقابل 5.20 دينار الذي سجله أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
سعر الدينار الليبي مقابل اليورو والإسترليني
وتراجع اليورو إلى مستوى 5.45 دينار مقابل 5.54 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 6.15 دينار مقابل 6.23 دينار أمس. في حين بقيت الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.58 دينار الذي سجله أمس، في حين تراجع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 223 دينارا مقابل 224 دينارا.
تعليقات