تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

هبط متوسط أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الثلاثاء.

وتراجع سعر صرف العملة الأميركية إلى 5.18 دينار مقابل 5.20 دينار الذي سجله أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».