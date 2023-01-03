المنفي يتلقى تهنئة بالعام الجديد من السيسي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لمناسبة العام الميلادي الجديد 2023، داعيًا فيها الله- العلي القدير- أن يجعله عام خير ورخاء على شعبينا الشقيقين وعلى أمتينا العربية والإسلامية.

المنفي والسيسي

وأعرب السيسي في برقيته، عن تطلعه بكل أمل وتفاؤل إلى أن يحمل العام الجديد التقدم والتنمية والاستقرار لشعوبنا.

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وأعرب الرئيس المصري عن تمنياته أن يشهد هذا العام المزيد من العمل المشترك البنّاء من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية في جميع المجالات لما فيه صالح الشعبين والبلدين الشقيقين.