النائب العام يبحث تعزيز التكامل مع مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط

بحث النائب العام، المستشار الصديق الصور، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، سبل تعزيز التكامل بين السلطتين، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للصور.

ماذا دار في لقاء الصور والنويري؟

وحسب البيان، فقد بحث الجانبان «مدى تفاعل سلطة التحقيق مع بعض الوقائع التي نهضت بمسؤولية تحقيقها؛ ومدى التطور الإجرائي المتعلق بها». وناقش لقاء الصور والنويري «رفد فاعلية تواصل هيئة النيابة العامة مع اللجان المختصة بتقييم الأعمال التشريعية؛ ومتابعة الأجهزة الرقابية؛ ودعم المصالحة الوطنية».

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جاءت الزيارة بناءً على دعوة وجّهت من هيئة رئاسة مجلس النواب، حيث حضر اللقاء النواب القائمون على العمل القانوني في المجلس.

من لقاء النائب العام المستشار الصديق الصور مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، في العاصمة طرابلس، 3 يناير 2022. (مكتب النائب العام)

من لقاء النائب العام المستشار الصديق الصور مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، في العاصمة طرابلس، 3 يناير 2022. (مكتب النائب العام)

من لقاء النائب العام المستشار الصديق الصور مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، في العاصمة طرابلس، 3 يناير 2022. (مكتب النائب العام)