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النيابة العامة تحيل وزيرا سابقا بحكومة الثني للمحاكمة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 11:40 صباحا
النيابة العامة تحيل وزيرا سابقا بحكومة الثني للمحاكمة
شعار مكتب النائب العام. (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أعلن مكتب النائب العام الليبي إحالة وزير سابق بالحكومة الموقتة السابقة برئاسة عبدالله الثني إلى المحاكمة بتهمة تعمد التصرف في 15 مليون دينار بالمخالفة للتشريعات.

وقالت النيابة العامة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن «وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي استقصى في وقائع الفساد التي خالطت نشاط وزير الاقتصاد والصناعة، مسؤول وزارة العدل في الحكومة الليبية الموقتة».

يشار إلى أن منير عصر كان يشغل منصب وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة عبدالله الثني، وفي العام 2016 أصدر الثني، قرارا يقضي بتكليف عصر تسيير مهام وزارة العدل، إضافة إلى عمله وزيرا للاقتصاد والصناعة بالحكومة.

وأشار البيان إلى «سماع شهادة رئيس الحكومة الليبية الموقتة؛ ثم سماع كل من استلزم التحقيق مثوله؛ فانكَشَفَ واقع انحراف سلوك المسؤول، وابتعاده عن موجبات الوظيفة، بتعمده التصرف في 15 مليون دينار بالمخالفة للتشريعات».

الوزير وأزمة منطقة ورشفانة
وذكرت النيابة العامة أن «غرض المتهم كان تحقيق منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ وتحلّله من القواعد والضوابط المرعية عند إدارة أزمة منطقة ورشفانة خلال السنوات الماضية».

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وبينت أن المتهم «أجاز إسناد أعمال توريد إلى أداة تنفيذ تدار بمعرفة ذوي قرباه؛ ووجه جهة الإدارة بتسلم أدوية ومعدات طبية غير مطابقة للمواصفات؛ وفرَّط في عشرات المركبات الآلية المملوكة للمجتمع؛ نتيجة امتناعه عن واجب تسجيل بياناتها في السجلات الحكومية».

وأمر المحقق بحبس المسؤول السابق احتياطيا؛ وقرر رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم فأحال الدعوى على غرفة الاتهام، وفق البيان.

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