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عون يبدأ زيارة عمل إلى الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 11:35 صباحا
عون يبدأ زيارة عمل إلى الولايات المتحدة
عون خلال مشاركته في اجتماع سابق عبر الفيديو مع وزراء «أوبك». (وزارة النفط)
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قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية إن الوزير محمد عون يبدأ، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل للولايات المتحدة الأميركية تستمر ثمانية أيام.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، من المقرر أن يقابل عون عددا من المسؤولين في مجال الطاقة، والمجالات ذات العلاقة، وبعض رجال الأعمال، لبحث فرص التعاون والشراكة في مشاريع وخطوات تطوير عمليات قطاع النفط والغاز في ليبيا. ويرافق الوزير في هذه الزيارة مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية.

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ليبيا عضوة في منظمة الطاقة العالمية
تأتي زيارة عون للولايات المتحدة بعد أيام من إعلان وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة انضمام ليبيا إلى عضوية منظمة الطاقة العالمية (IEF)، اعتبارا من شهر ديسمبر 2022.

انضمام ليبيا للمنظمة جاء «بناءً على توصية وزارة النفط والغاز وموافقة حكومة الوحدة الوطنية بموجب القرار رقم (976) لسنة 2022، للانضمام لمنظمة الطاقة العالمية (IEF)، باعتبارها العضو رقم 72 في هذه المنظمة.

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