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نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الثلاثاء (3 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 10:50 صباحا
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الثلاثاء (3 يناير 2023)
نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي اليوم الثلاثاء (3 يناير 2023 )
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، بينما يكون خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق، ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة، وذلك لاحتمال لظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على أغلب الساحل.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار على الساحل الممتد من مصراته إلى سرت.
• الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين 5 و10 عقد.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و19 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.
• تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة.
• الرياح بحرية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و15عقدة.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 15 و19 درجة مئوية.

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