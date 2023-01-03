نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الثلاثاء (3 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، بينما يكون خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق، ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة، وذلك لاحتمال لظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على أغلب الساحل.

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار على الساحل الممتد من مصراته إلى سرت.

• الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين 5 و10 عقد.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و19 درجة مئوية.