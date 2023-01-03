ارتفاع اليورو واستقرار الدولار مقابل الدينار الليبي بالسوق الرسمية

استقر متوسط سعر صرف الدولار وارتفع اليورو على نحو طفيف مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء.
وحافظ متوسط سعر الدولار على مستوى 4.80 دينار الذي سجله، أمس الإثنين، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، وكذلك استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.79 دينار، وانخفض متوسط سعر اليورو إلى 5.12 مقابل 5.13 دينار أمس.
أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، واستقر الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي. كما استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار.
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