ارتفاع اليورو واستقرار الدولار مقابل الدينار الليبي بالسوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

استقر متوسط سعر صرف الدولار وارتفع اليورو على نحو طفيف مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء.

وحافظ متوسط سعر الدولار على مستوى 4.80 دينار الذي سجله، أمس الإثنين، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، وكذلك استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.79 دينار، وانخفض متوسط سعر اليورو إلى 5.12 مقابل 5.13 دينار أمس.