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الأرصاد: أمطار خفيفة على بعض مناطق شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 08:52 صباحا
الأرصاد: أمطار خفيفة على بعض مناطق شمال ليبيا
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقى يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة- جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر خاصة على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
رجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15و20 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من يوم غد.     

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات
حالة السماء: تتكاثر السحب يتخللها هطول أمطار متفرقة  على بعض مناطق الخليج - الجبل الأخضر - طبرق حتى أقصى الساحل الشرقى، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل.
الرياح: شمالية شرقية  إلى شمالية غربية  خفيفة  الى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16و20 درجة مئوية ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر. وتسجل تراجعا من يوم غد

الجفرة - سبها - غـات - غدامس – الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجفرة.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية فمتغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17و20 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من يوم غد. 

السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر على أغلب المناطق .
الرياح: شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.

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