الأرصاد: أمطار خفيفة على بعض مناطق شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقى يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة- جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر خاصة على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

رجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15و20 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من يوم غد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات

حالة السماء: تتكاثر السحب يتخللها هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الخليج - الجبل الأخضر - طبرق حتى أقصى الساحل الشرقى، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16و20 درجة مئوية ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر. وتسجل تراجعا من يوم غد

الجفرة - سبها - غـات - غدامس – الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجفرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية فمتغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17و20 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من يوم غد.