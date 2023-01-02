«النواب»: منع تسليم أي مواطن مستقبلًا بعد واقعة أبوعجيلة المريمي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن جلسة النواب اليوم الإثنين في بنغازي انتهت إلى تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلاً من قبل أي جهة.

وأضاف بليحق أن المجلس استأنف جلسته الرسمية اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري. وخصصت الجلسة لمناقشة مستجدات واقعة تسليم أبوعجيلة المريمي للولايات المتحدة.

وانتهى النواب إلى أربع نقاط، أولًا: اختيار لجنة برلمانية مكونة من لجنة الخارجية واللجنة التشريعية ولجنة العدل بمجلس النواب لمتابعة الواقعة.

ثانيًا، مخاطبة السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن المريمي ومتابعة القضية.

النائب العام مطالب بتقديم إحاطة حول تسليم المريمي

ثالثاً، مخاطبة النائب العام بتقديم إحاطة لمجلس النواب حول واقعة التسليم.

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جلسة الثلاثاء تناقش قانوني الرياضة والروابط المهنية

رابعًا، إضافة مادة في القرار الذي أقره مجلس النواب سلفاً حول القضية، بحيث يجري تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلاً من قبل أي جهة.

وعلقت الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء، إذ سيجري مناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول الأعمال مثل قانون الرياضة وكذلك قانون الاتحادات والروابط المهنية.