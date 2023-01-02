شاهد: «النواب» يناقش واقعة تسليم أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت منذ قليل أعمال جلسة مجلس النواب، بمقر مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

بدأت كلمات الأعضاء، خلال الجلسة المنعقدة، اليوم الإثنين في بنغازي بالاحتجاج على قرار تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة، وعلق نائب رئيس المجلس فوزي النويري قائلا: إن القضاء الليبي هو المختص بالتعاطي مع أي اتهامات تخص المواطن الليبي أبوعجيلة، وأضاف أن اتهام أبوعجيلة من عدمه هو أمر يخص القضاء الليبي وحده.

ودعا الأعضاء إلى تكليف مكتب محاماة لمتابعة واقعة «خطف» أبوعجيلة مسعود وتسليمه إلى الولايات المتحدة، كما حثوا على تشكيل لجنة برلمانية تتابع القضية مع الجهات القضائية المختصة.

ولاقت واقعة تسليم أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة موجة من الإدانة عبر عنها عديد الشخصيات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، ومدونون ليبيون على صفحات التواصل الاجتماعي. فيما قال الدبيبة في كلمة مسجلة، إن «مصلحة الشعب الليبي تقتضي التعاون مع الدول الكبرى لتحقيق مصالحها، ومن أهم القضايا التعاون في مكافحة الإرهاب»، مردفا أن أبوعجيلة «متهم إرهابي قتل أكثر من 270 روحا بريئة في عملية واحدة ولم يبال وهو يصنع المفخخات ويدسّها بيد قوية بين أمتعة الركاب».

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وبعد هذه الواقعة، قال المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الأميركية «جون بيلينغر»، إن اعتقال أبوعجيلة مسعود «قد لا يكون الفصل الأخير» في قضية تفجير طائرة «لوكربي»، مرجحا -في مقال مطول كتبه جون بيلينغر في مدونة «Lawfare» الأميركية- أن تُكشف «مزيد المعلومات حول الهجوم، وقد يؤدي إلى إلقاء القبض على مسؤولي المخابرات الليبيين الآخرين المسؤولين عن التفجير ومحاكمتهم»، بحسب قوله.