  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 01:51 مساء
ارتفاع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الإثنين. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

ارتفع صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الإثنين. 

وصعد سعر صرف العملة الأميركية إلى 5.20 دينار مقابل 5.18 دينار الذي سجله أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

سعر الدينار الليبي مقابل اليورو والإسترليني
وحافظ اليورو على مستوى 5.54 دينار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 6.23 دينار مقابل 6.21 دينار أمس. كما بقيت الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.58 دينار الذي سجله أمس، في حين ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 224 دينارا مقابل 223 دينارا.

أسعار العملات ف السوق الرسمية 
في السوق الرسمية، تراجع متوسط سعر الدولار إلى 4.80 دينار اليوم الإثنين مقابل 4.82 دينار الخميس الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وفي حين هبط متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.79 مقابل 5.81 دينار الخميس، وارتفع متوسط سعر اليورو إلى 5.13 مقابل 5.12 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المروج يجتاز الـ100 في الدوري الليبي للسلة أمام التحدي

المروج يجتاز الـ100 في الدوري الليبي للسلة أمام التحدي
كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب

كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب
حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة

حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة
«أفاتار» يتخطى عتبة المليار دولار

«أفاتار» يتخطى عتبة المليار دولار
الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدًا يحمله الأفراد

الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدًا يحمله الأفراد
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين

مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
«تحقيقات»: الإخفاء القسري ظاهرة تقض مضاجع الليبيين

«تحقيقات»: الإخفاء القسري ظاهرة تقض مضاجع الليبيين
«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011

«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه
فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا

فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا
كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبلون سنة جديدة

كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبلون سنة جديدة
حصاد 2022: ظهور لافت للرياضة العربية.. ووفاة بيليه.. وتألق أنس جابر

حصاد 2022: ظهور لافت للرياضة العربية.. ووفاة بيليه.. وتألق أنس جابر
بلدية الرجبان عن الاحتجاجات المعيشية: المطالب مشروعة.. وسنتابعها مع حكومة «الوحدة»

بلدية الرجبان عن الاحتجاجات المعيشية: المطالب مشروعة.. وسنتابعها مع حكومة ...
الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»

الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»
2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني واحميدة نجمان فوق العادة

2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني ...
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي

الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين المحتملين

القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين ...
مسؤول أمني فرنسي: احتجاز ليبي في النيجر يشتبه في تزعمه شبكة تهريب مهاجرين إلى أوروبا

مسؤول أمني فرنسي: احتجاز ليبي في النيجر يشتبه في تزعمه شبكة تهريب مهاجرين إلى ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة: 2023 سيكون عام إجراء الانتخابات
الدبيبة: 2023 سيكون عام إجراء الانتخابات
«سرت لإنتاج النفط» تعيد تشغيل «الجبل» وتستعد لـ«الحقول الذكية»
«سرت لإنتاج النفط» تعيد تشغيل «الجبل» وتستعد لـ«الحقول الذكية»
سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بالسوق الرسمية مستهل تعاملات 2023
سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بالسوق الرسمية مستهل تعاملات...
ارتفاع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
شاهد: «النواب» يناقش واقعة تسليم أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة
شاهد: «النواب» يناقش واقعة تسليم أبوعجيلة مسعود إلى الولايات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية...
وفاة 4 شباب في حادث مروري مروع بطرابلس |(صور)
وفاة 4 شباب في حادث مروري مروع بطرابلس |(صور)...
المزيد
شركة الكهرباء: صيانة محطتي كهرباء بطرابلس ودائرة التوزيع ببني وليد لضمان استمرار التيار
شركة الكهرباء: صيانة محطتي كهرباء بطرابلس ودائرة التوزيع ......
باشاغا: لمسات أخيرة لوضع آلية لدعم المواطنين استعدادًا لشهر رمضان
باشاغا: لمسات أخيرة لوضع آلية لدعم المواطنين استعدادًا لشهر ......
11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا بين 26 ديسمبر وأول يناير
11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا بين 26 ديسمبر وأول ......
شاهد: «النواب» يناقش واقعة تسليم أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة
شاهد: «النواب» يناقش واقعة تسليم أبوعجيلة مسعود إلى الولايات......
ارتفاع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية...
المزيد