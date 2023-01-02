ارتفاع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الإثنين.

وصعد سعر صرف العملة الأميركية إلى 5.20 دينار مقابل 5.18 دينار الذي سجله أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

سعر الدينار الليبي مقابل اليورو والإسترليني

وحافظ اليورو على مستوى 5.54 دينار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 6.23 دينار مقابل 6.21 دينار أمس. كما بقيت الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.58 دينار الذي سجله أمس، في حين ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 224 دينارا مقابل 223 دينارا.