سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بالسوق الرسمية مستهل تعاملات 2023

القاهرة - بوابة الوسط

سجل متوسط سعر صرف الدولار تراجعا مقابل الدينار الليبي في أول تعاملات العام الجديد 2023 بالسوق الرسمية أمام الدينار.

وهبط متوسط سعر الدولار إلى 4.80 دينار اليوم الإثنين مقابل 4.82 دينار الخميس الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وفي حين هبط متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.79 مقابل 5.81 دينار الخميس، وارتفع متوسط سعر اليورو إلى 5.13 مقابل 5.12 دينار.

يشار إلى أن المصارف الليبية كانت في يوم عطلة رسمية أمس الأحد بمناسبة بداية العام الجديد 2023.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، تراجع الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي إلى 1.30 دينار مقابل 1.31 دينار، والدينار التونسي إلى 1.54 دينار ليبي مقابل 1.55 دينار ليبي.

كما استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار.