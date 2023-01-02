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الدبيبة: 2023 سيكون عام إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 12:27 مساء
الدبيبة: 2023 سيكون عام إجراء الانتخابات
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إن عام 2023 سيكون عام إجراء الانتخابات.

وأضاف في اجتماع حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، إن حكومته أجرت تسوية لمرتبات ما يزيد على 1.6 مليون موظف حسب جدول المرتبات الموحد والإفراج عن مرتبات 87 ألف موظف خلال 2022».

ونوه إلى تخصيص مليار دينار لدعم البلديات وفق خطة شاملة تصل فيها الخدمات والمشاريع لكل بلديات ليبيا. وأضاف أن وزارة المالية «ستطلق تحديثا واسعا لمنظومة البيانات العامة، وستكون هناك آلية تمكن الموظفين من متابعة هذه المسائل بعيدا عن الفوضى والبيروقراطية».

مشاريع طرق هامة
ولفت إلى أن «مخصصات التنمية للعام 2022 ستغطي مشاريع مهمة منها تنفيذ طريق أوباري-غات، وطريق أجدابيا - جالو، وطريق طبرق- مساعد، وطريق العزيزية- غدامس، والطريق الساحلي المتهالك والدائري الثالث».

وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية «ستستكمل 285 مدرسة متوقفة عن العمل منذ ما يزيد على 20 عاما في مناطق ليبيا كافة، وأكثر من 20 مستشفى في بنغازي وزليتن والخمس وغدامس ودرنة وبني وليد وطرابلس المركز والقره بوللي وسبها وقمينس».

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