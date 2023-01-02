نشرة الصيد البحري في ليبيا اليوم الاثنين (2 يناير 2023 )

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، وكذلك بالنسبة للساحل من الخليج إلى طبرق، فيما عدا أقصى الساحل الذي يكون قليل الاضطراب.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على الساحل الممتد من زوارة وطرابلس.
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
• الرياح شرقية إلى شمالية شرقية هذا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلي سرت، بينما تكون متغيرة الاتجاه على كامل الساحل سرعتها ما بين 5 و10 عقد.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و19 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر.
• تتكاثر السحب مع هطول أمطار متفرقة.
• الرياح شرقي إلى شمالية شرقية هذا اليوم، تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر يصل اليوم مترين اثنين على طبرق.
• درجة حرارة سطح البحر بين 15 و19 درجة مئوية.
تعليقات