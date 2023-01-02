نشرة الصيد البحري في ليبيا اليوم الاثنين (2 يناير 2023 )

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، وكذلك بالنسبة للساحل من الخليج إلى طبرق، فيما عدا أقصى الساحل الذي يكون قليل الاضطراب.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على الساحل الممتد من زوارة وطرابلس.

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

• الرياح شرقية إلى شمالية شرقية هذا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلي سرت، بينما تكون متغيرة الاتجاه على كامل الساحل سرعتها ما بين 5 و10 عقد.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و19 درجة مئوية.