الأرصاد: استمرار فرصة هطول أمطار على شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، استمرار فرصة هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، بينما تبقى الأجواء مستقرة على باقي المناطق.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر هذا اليوم على المنطقة الممتدة من شرق طرابلس حتى سرت مع احتمال هطول أمطار متفرقة، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل، والصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا من يوم الأربعاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد –الواحات

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية اليوم على طبرق وأقصى الساحل الشرقي، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل، والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15و19 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات – غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا من يوم الأربعاء.