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المريمي لقناة «الوسط»: جلسة النواب اليوم تناقش نقاط التوافق بين عقيلة والمشري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 12:23 صباحا
المريمي لقناة «الوسط»: جلسة النواب اليوم تناقش نقاط التوافق بين عقيلة والمشري
المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن جلسة اليوم الإثنين التي ستعقد في بنغازي ستناقش ما جرى التوافق عليه ما بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى الدولة خالد المشري خلال الفترة الأخيرة، وفق تصريحاته لقناة «الوسط» (wtv).

وفي 23 ديسمبر الماضي، أعلن صالح والمشري اتفاقهما على «عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية».

البث في مشاركة النواب في لقاء غدامس 
وأوضح المريمي أن النواب المجتمعين في بنغازي سيبتون في مشاركة مجلس النواب في اللقاء الذي دعا إليه المجلس الرئاسي في غدامس والمقرر عقده خلال الشهر الجاري، مضيفا أن قانون انشاء المحكمة الدستورية ينتظر إمضاء رئيس المجلس النواب عليه فور عودته للبلاد ليدخل حيز التنفيذ.

وتابع: «وصلتنا دعوة المجلس الرئاسي، ولكن سفر رئيس مجلس النواب لخارج البلاد هو ما منع الرد على هذه الدعوة، وهناك مبادرات للمشاركة في الاجتماع»، مشيرا إلى أن الاجتماع يدعو لتوحيد الصف والوصول إلى التوافق على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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استئناف الحوار بين عقيلة والمشري بمشاركة أممية
ونوه المريمي بأن جلسة الإثنين ستحسم عدد من الموضوعات الهامة على الساحة الليبية.

وأكد أن عقيلة صالح وخالد المشري سيستأنفان جولات الحوار حول القاعدة الدستورية بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «وهي المعنية بدعوة اللجتنين المشكلتين من المجلسين للاجتماع».

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