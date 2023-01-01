«مكافحة الفساد»: منتحلو صفة حاولوا اقتحام مبنى الهيئة للاستيلاء على ملفات المفسدين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تعرض مبناها «صباح اليوم الأحد لاقتحام من قبل منتحلي صفة مسؤولين بالهيئة في محاولة منهم للاستيلاء على ملفات المفسدين»، واصفة الواقعة بأنها «حادثة غير مسبوقة».

ودعا العاملون بالهيئة في بيان أصدرته مساء اليوم ونشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» كافة أبناء الوطن الواحد وكافة المؤسسات القضائية والأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة «ضد المفسدين».

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وطالبت الهيئة الليبيين بضرورة الوقوف مع كافة فروع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنتشرة في جميع أنحاء الوطن «للتصدي للمفسدين الذين يحاولون الاستيلاء على ملفات قضايا وبلاغات الفساد».

وأكد العاملون بالهيئة في ختام البيان «استمرارهم لكشف الفساد والمفسدين ومن خان الأمانة الوظيفية» في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا بشكل عام والهيئة بشكل خاص.