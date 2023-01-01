«كرانفيل» التركية تعتزم توسيع استثمارات الصحة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «كرانفيل» التركية، أمس السبت، اعتزامها توسيع نطاق استثماراتها في ليبيا بمجال الصحة عقب افتتاح أول مشفى تركي-ليبي.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة مرتضى كرانفيل، في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية، إن شركته أظهرت أداء إيجابيًا في صادراتها إلى ليبيا خلال عام 2022. وأوضح أن المستشفى التركي- الليبي الذي افتتح بمدينة مصراتة يعد من أهم مشاريع المجموعة في ليبيا خلال 2022 لأنه الأول من نوعه.



ولفت كرانفيل إلى أن الأمر لن يقتصر على بناء مشفى واحد فقط بل كان ذلك بمثابة فتح الطريق أمام استثمارات تركيا بقطاع الصحة. وأضاف: «لا نريد أن نقتصر على مصراتة بل نفكر في إنشاء مستشفيات حيثما دعت الحاجة إلى ذلك والتوسع أكثر في هذا المجال».

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افتتاح أول مستشفى ليبي - تركي

وذكر أن المجموعة يمكنها إنجاز أعمال أفضل بكثير إذا ساد الاستقرار في ليبيا خلال عام 2023 وأن لديهم تفاؤل حيال هذا الأمر.

وأواخر نوفمبر الماضي، شهدت مدينة مصراتة افتتاح أول مستشفى ليبي - تركي يديره أطباء أتراك. وسيعمل الأطباء الأتراك بشكل أساسي في المستشفى الذي افتتحته المجموعة ويضم 120 سريرا و13 عيادة وأربع غرف عمليات.

ويتميز المشفى بتوفير الأساليب التكنولوجية الحديثة في التشخيص والعلاج الطبي، إضافة إلى خدمة سيارات إسعاف مجهزة بالكامل. وتبلغ المساحة المغلقة للمستشفى التركي- الليبي 5 آلاف و200 متر مربع ويضم مرآبا يستوعب 60 سيارة، بحسب بيانات المجموعة.